Столица готовится к обороне, - обращение Кличко к киевлянам. ВИДЕО

Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем обращении мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города. Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание, чтобы принять важные и безотлагательные решения", – сказал Кличко.

По словам мэра, продолжает работу и гуманитарный штаб столицы.

"Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы. Я благодарю всех, кто сегодня помогает – каждый своей работой и усилиями.

Спасибо нашим отважным защитникам! Спасибо волонтерам! Вместе выстоим! Слава Украине!" - сказал мэр города.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Кличко показал, как работает киевский вокзал в условиях войны. ВИДЕО