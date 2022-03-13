Столица готовится к обороне, - обращение Кличко к киевлянам. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем обращении мэр столицы Виталий Кличко.
"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города. Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание, чтобы принять важные и безотлагательные решения", – сказал Кличко.
По словам мэра, продолжает работу и гуманитарный штаб столицы.
"Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы. Я благодарю всех, кто сегодня помогает – каждый своей работой и усилиями.
Спасибо нашим отважным защитникам! Спасибо волонтерам! Вместе выстоим! Слава Украине!" - сказал мэр города.
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