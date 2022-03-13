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Столица готовится к обороне, - обращение Кличко к киевлянам. ВИДЕО

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Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем обращении мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города. Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание, чтобы принять важные и безотлагательные решения", – сказал Кличко.

По словам мэра, продолжает работу и гуманитарный штаб столицы.

"Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы. Я благодарю всех, кто сегодня помогает – каждый своей работой и усилиями.
Спасибо нашим отважным защитникам! Спасибо волонтерам! Вместе выстоим! Слава Украине!" - сказал мэр города.

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  • Перехватчик
    Олександр Колим


    @OleksandrKolym

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    13 февр.



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  • Sophia-Maria Duglass
    Главное не сдать города - спутники Бровары Борисполь Обухов .

    надо подальше от Киева держать рубеж обороны
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Киев принял два Майдана,
    два финала Евровидения,
    один финал Лиги Чемпионов
    и должен принять финал расиськой *********!!!
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