Активист проник на виллу дочери Путина во Франции, сменил замки и пригласил туда беженцев. ВИДЕО

Французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой в Биаррике, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНІАН со ссылкой на The Insider.

На вилле Тихоновой 8 спальных мест и три ванны. Также в доме активист нашел разные документы на имя бывших владельцев здания – бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и друга президента РФ Геннадия Тимченко.

Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на Атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, украденных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения яростно отвергал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье.

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