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Активист проник на виллу дочери Путина во Франции, сменил замки и пригласил туда беженцев. ВИДЕО

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Французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой в Биаррике, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  УНІАН  со ссылкой на The Insider.

На вилле Тихоновой 8 спальных мест и три ванны. Также в доме активист нашел разные документы на имя бывших владельцев здания – бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и друга президента РФ Геннадия Тимченко.

Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на Атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, украденных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения яростно отвергал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье.

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Топ комментарии

  • Galand
    Добре синку, добре
  • olele
    Йозеф Кнехт@jozefkneht1

    ·
    1 ч



    Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
    Не з НАТО, не з США, а з Україною.
    Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
    Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    ай молодец !
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