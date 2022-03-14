"Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории": Обращение Зеленского к украинцам. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Обращение президент опубликовал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Обращение президент опубликовал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Він помиляється, це найстрашніше випробування лише для нашого покоління, на долю нашої країни практично кожного століття випадали аналогічні, лише в минулому столітті тричі, голодомори, друга світова, комуністичні репресії... ми так чи інакше вистоїмо і відродимо нашу державу, але скільки життів нам це буде коштувати...
если ты не сдашь Украину зеленое ... то будет все ок , только из-за тебя везде зрада... подготовки к обороне00, Херсон забрали на раз два, ракетные программы закрыл, в Мариуполе столько людей сгнобил ... можно хоть что-то было сделать... вокруг тебя одни ермаки да нарики...