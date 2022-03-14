По меньшей мере, трое гражданских погибли в результате бомбардировки Ахтырки, - мэр Кузьменко. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в видеообращении на Фейсбуке сказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко.
"Ночью была авиабомбардировка частного сектора Ахтырки, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли", - сказал мэр.
Он отметил, что его часто упрекают в том, что он снимает видео разрушений, нанесенных врагом, однако, по его словам, он не снимает никаких стратегических объектов, только жилищный сектор, чтобы засвидетельствовать, как враг "воюет" с гражданским населением.
"К сожалению, сегодня пока нет защиты от авиаударов, ее нет у всей страны. Все люди мира просят: дайте защиту, закройте небо над Украиной. Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны знать, что они убивают мирное население", - добавил Кузьменко.
Кузьменко подчеркнул, что Ахтырка – это форпост Украины.