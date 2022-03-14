Согласованы 10 гуманитарных коридоров на 14 марта, - Верещук. ВИДЕО

На понедельник, 14 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Украины, которые уничтожают российские оккупанты.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении, обнародованном Офисом президента, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области согласованы следующие гуманитарные коридоры:

из населенных пунктов Богдановка и Новобогдановка, Перемога (Барышевская ОТГ), Бобрик – в Бровары;

из населенных пунктов Гостомель, Немышаево, Ворзель, Дмитровка – в Белогородку.

В Луганской области:

из населенных пунктов Северодонецк, Попасная, поселок Горное – в город Славянск.

"В очередной раз будем пытаться сегодня наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в город Мариуполь", - добавила Верещук.

Кроме того, министр подчеркнула, что в плену находится мэр Мелитополя Иван Федоров, неизвестной остается судьба похищенного оккупантами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, также в плену - спасатель Алексей Данченко.

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