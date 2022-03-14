Согласованы 10 гуманитарных коридоров на 14 марта, - Верещук. ВИДЕО
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в обращении, обнародованном Офисом президента, передает Цензор.НЕТ.
В Киевской области согласованы следующие гуманитарные коридоры:
- из населенных пунктов Богдановка и Новобогдановка, Перемога (Барышевская ОТГ), Бобрик – в Бровары;
- из населенных пунктов Гостомель, Немышаево, Ворзель, Дмитровка – в Белогородку.
В Луганской области:
- из населенных пунктов Северодонецк, Попасная, поселок Горное – в город Славянск.
"В очередной раз будем пытаться сегодня наконец-то разблокировать движение гуманитарного конвоя с продуктами и медикаментами из города Бердянск через Мангуш в город Мариуполь", - добавила Верещук.
Кроме того, министр подчеркнула, что в плену находится мэр Мелитополя Иван Федоров, неизвестной остается судьба похищенного оккупантами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, также в плену - спасатель Алексей Данченко.
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