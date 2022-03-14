Подоляк перед началом нового раунда переговоров с РФ: Наши позиции неизменны - немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск с территории Украины. ВИДЕО
"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся доказать им наконец, что 19-й день войны - это 19-й день великого подвига Украины. Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск . Только после этого мы сможем говорить о любых соседских отношениях и политических урегулированиях", - сказал Подоляк в видеообращении в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Советник главы ОП также заявил, что Украина обязательно победит. "Можете в этом даже не сомневаться", - подытожил Подоляк.