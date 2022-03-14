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Подоляк перед началом нового раунда переговоров с РФ: Наши позиции неизменны - немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск с территории Украины. ВИДЕО

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Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на четвертой переговорной сессии с представителями РФ в понедельник остаются неизменными, и, прежде всего, Киев потребует прекращения огня и отвода всех российских войск с территории Украины.

"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся доказать им наконец, что 19-й день войны - это 19-й день великого подвига Украины. Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск . Только после этого мы сможем говорить о любых соседских отношениях и политических урегулированиях", - сказал Подоляк в видеообращении в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Советник главы ОП также заявил, что Украина обязательно победит. "Можете в этом даже не сомневаться", - подытожил Подоляк.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Всі території, включаючи Крим і окупований Донбас.
  • FT FT
    Вы же понимаете что кацапов с Украины вынести можно только вперед ногами?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    свою вселенскую брехню рашка называет хитростью.... не дайте себя обмануть... не ведитесь на обещания - ни одно не будет выполнено (они только потянут время чтоб подтянуть лучших из худших из закоулков огромной (не по уму) говени и легионеров...
    пока рашку бьют - она обещает, как только отвели взгляд - обманет-ударит-взорвет (вспомните ДАП)
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