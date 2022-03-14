"Это офигеть": Россияне жалуются на дороговизну и отсутствие товаров, но о войне в Украине молчат. ВИДЕО

Россияне начали массово жаловаться на удорожание продуктов и техники. Они также недовольны тем, что на полках исчезли некоторые товары, в частности для женской гигиены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, фото и видео из российских магазинов начали публиковать в Сети.

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Так, мужчина показал, что ценники ко всем товарам в магазине техники зачеркнуты черным маркером.

"Продавец говорит, все вдвое подорожало с этим долларом. Весь товар в магазине. Дальше будет хуже", - пояснил он.

Еще один россиянин шокирован ценами на холодильники и стиральные машины. По его словам, цены взлетели за один день.

"Ну что, поздравляю всех. Этот холодильник стоил в районе 50 тысяч рублей (сейчас 98). То же самое сегодня он стоил около 50 тысяч (сейчас 90)", - показал мужчина цены на технику.

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А в московском "Ашане" женщина пожаловалась пустым полкам с гигиеническими прокладками и тампонами. Покупать нечего.

"С зарплатами 40 тысяч московскими хвалеными. Посмотрите, какие цены. Просто... это офигеть. Думайте, за кого голосовать. За наших единороссов, с*ка", - сказала женщина на видео.

"Картофель стоит 35,89 и 89,99 рублей, лук почти 90 рублей, морковь 69!", - рассказывает парень в магазине "Магнит" в России.

"А вот, пожалуйста, и рыба. Ну осетр за 1300 меня в принципе не интересует. Но, позволье, карп жив 400 рублей! При том, что говядина 500. Алло, люди!" – недовольный еще один россиянин.

Под публикациями пользователи пишут "Бойкот таким магазинам", "Цены растут. Вот вам и новая реальность", "Что дальше?", ставят хештеги #Россия #все дорого, но о войне, которую развязала Россия против Украины, не вспоминают.