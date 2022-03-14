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"Моего полка Касамского уже нет. Ноги у меня болят и вся жопа синяя. Сегодня пришли тульские. Будут пробовать. Пусть п#здуют", - российский оккупант о боях в Украине. АУДИО

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Украинские спецслужбы перехватили разговор российского захватчика, рассказывавшего о войне в Украине, об отношении командира к солдатам и потере в боях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин также рассказал о тщетности попыток взять под контроль украинский город.

"В город, который мы пытаемся войти - вообще не можем, никак не вывозим. Уже никого не осталось, все отказываются. Их обратно возвращают, они не могут уже там, все ревут. А мы целый день сидим в окопах. Я домой так хочу, что не могу уже", - рассказал родным оккупант.

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  • Gyro
    - 1 Кацапський полк...)))
  • Meritus
    Типова розмова кацапа і кацаки з матюками.
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    наши кошмарят русню https://t.me/operativnoZSU/13466
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