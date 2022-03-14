Новости • Видео • Война Брифинг российских пленных-срочников. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 16:20 14.03.2022 13 8719 В Киеве проходит брифинг российских пленных-срочников. Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятия. Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отправляют на штурм Мариуполя добровольцев из Москвы, обманутых пропагандой, - Бутусов. ВИДЕО армия РФвойнапленные Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать