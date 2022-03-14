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Брифинг российских пленных-срочников. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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В Киеве проходит брифинг российских пленных-срочников.

Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятия.

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