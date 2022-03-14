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"Те, кто это делает – предатели. Готов свидетельствовать. Привет ГБР", - мэр Житомира Сухомлин о подозрении Пашинскому. ВИДЕО

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Мэр Житомира Сергей Сухомлин назвал предательством объявление подозрения Сергею Пашинскому и заявил о готовности свидетельствовать по делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сухомлин рассказал в специальном видеообращении.

"Сегодня на сайте Цензор.НЕТ появилась информация, что Сергею Пашинскому объявили подозрение по делу с вооружением, которое было изъято из КБ "Луч". Я немного знаю эту историю и хочу сказать одно: те, кто это делает в это время – просто предатели. Если нужно будет давать показания, я их дам и расскажу все - как те следователи и руководители бежали из Житомира... Привет ГБР, - заявил житомирский городской голова.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А чого дбрівці не на фронті ?
  • Igor Kalyuzhny
    что, тероборона не может этих следаков арестовать...так сказать по законам военного времени...
  • Михайло Гальків
    Сухомлин молодчага 👏👏👏
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