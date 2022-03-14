У российского пропагандиста Соловьева нашли еще два особняка, которые не попали под санкции. ВИДЕО

Российский телепропагандист Владимир Соловьев, играющий большую роль в создании лживой картины войны, начатой РФ в Украине, имеет четыре объекта недвижимости в ЕС, Италии, причем два из них до сих пор не арестованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Команда Навального в Ютуб-канале "Популярная политика".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если не собирались входить в города, то не нужно было начинать. За две недели ни одного города не взяли, - эфир роспропагандиста Соловьева. ВИДЕО

"Мы отправили заявление в комитет финансовой безопасности Италии. Они уже арестовали 2 дома Соловьева, и чтобы помочь им все сделать до конца, мы сообщаем о третьем владении Соловьева. А также об огромном особняке, купленном его пожилой матерью в 2021 году", – сообщили расследователи.

Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

Также читайте: Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США, - Wall Street Journal

Соратник Навального Георгий Албуров уточняет в Твиттере, что последнюю виллу российский пропагандист оформил на свою мать 4 месяца назад, а в другой начал ремонт с бюджетом в 350 тыс. евро.

Навальный уже публиковал документы о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева, а также видеосъемку его домов, в том числе в подмосковном Переделкино и на итальянском озере Комо.