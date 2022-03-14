Оккупанты уничтожают все. День 19. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Девятнадцатый день Народной войны. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.