Новости • Видео • Война Оккупанты уничтожают все. День 19. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО 20:30 14.03.2022 13 9194 Девятнадцатый день Народной войны. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций. Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Zасранцы, хейтспич, мертвые рашисты, Путин и немного Лукашенко и Беларуси #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО армия РФвойнаДанилюк-ЯрмолаеваБуткевич Богдан Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать