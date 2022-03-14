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Неизвестный снял флаги Украины в Херсоне и был наказан местными жителями. ВИДЕО

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В Херсоне неизвестный снял флаги Украины, но небезразличные граждане наказали мужчину.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики сняли украинский флаг в Мелитополе

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Воля к борьбе есть. Оружие бы людям.
  • Taras Klunyk
    простой пьяный любитель сруского мира, в военное время таких просто отстреливать нужно
  • Alexandr Kovalenko 5026d0fb
    Зате здорові мужики зі зброєю в руках, маючи всі законні підстави пристрелити на місці двох окупантів-мародерів, просто їх пожурили і передали поліції без будь-яких тілесних пошкоджень. Вчіться у херсонських жінок і безоружних пацанів!
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