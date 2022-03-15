"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й", - миф Путина о "нацистах" в Украине опровергает один из захватчиков. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором миф президента РФ Владимира Путина о "нацистах" в Украине опровергает один из захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Фейсбуке.

Миф Путина о "денацификации" Украины не воспринимают даже сами российские захватчики.

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й" – это слова еще одного оккупанта РФ, внезапно "прозревшего", попав в украинский плен. Оказывается, все сказки "Валоди еб#чего" о нацистах в Украине – это фейк.

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Поэтому теперь российский солдат-срочник обзванивает своих знакомых и хочет поднять "орду" на бунт: "Нужно чтобы люди выходили на бунты, чтобы все знали: у нас рассказывают неправду".

"Выйдет Россия на бунты или нет – вопрос риторический. Наша задача – защищать Родину и наказывать захватчиков. Чем мы и занимаемся 24/7. Вместе к победе! Слава Украине!" - отметили в СБУ.