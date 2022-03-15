Новости • Агрессия России против Украины, Война

За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне, - Зеленский. ВИДЕО

7 67620
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники уничтожили группу российских оккупантов под Киевом. ФОТОрепортаж

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Only
    Володь - ти, головне, добре подумай, як переговори провести так, аби Українці не вважали їх зрадою! Наші армійці вже увійшли у смак знищувати кацапню, тож можут і не сприйняти, якщо Дерьмак щось там почне мудрувати, а він раптом знову на коні з'явився у перемовинах, хоча з початку війни про нього взагалі не було чутно.

    І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
  • Only
    Мінськ вмер з початком відкритого вторгнення, забудь про нього!

    Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.

    Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
  • три - пятнадцать
    так, тільки не бачу в цьому жодної заслуги опи.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости