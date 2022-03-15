"Все "легло" куда надо", - боевая работа украинской реактивной артиллерии. ВИДЕО

Опубликовано видео работы украинской реактивной артиллерии по определенным целям.

Видео обнародовал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Боевая работа украинской реактивной артиллерии. И поверьте, все "легло" куда надо. Потому что пока в вооруженных силах России шили парадную форму (хотели пройтись по Крещатику) и шапки-ушанки (чтобы забросать наши позиции) и разворовывали "вторую армию мира" (большая благодарность Минобороны России), наши ребята, зная о неадекватных российских соседях, учились", - говорится в сообщении Генштаба.

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