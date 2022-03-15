На 15 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров, - Верещук. ВИДЕО
2 0721
На 15 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров.
Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
Донецкая — Запорожская область, из города Бердянск в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей и всех нуждающихся из Мариуполя в Запорожье.
Киевская область: из сел Богдановка и Новая Богдановка в город Бровары. Из села Бобрик в город Бровары.
"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над тем маршрутом. Я искренне надеюсь, что завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - добавила Верещук.
Сумская область: города Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп до города Полтава.
Харьковская область: из села Оскол.