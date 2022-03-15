На 15 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров, - Верещук. ВИДЕО

На 15 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

Донецкая — Запорожская область, из города Бердянск в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей и всех нуждающихся из Мариуполя в Запорожье.

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Киевская область: из сел Богдановка и Новая Богдановка в город Бровары. Из села Бобрик в город Бровары.

"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над тем маршрутом. Я искренне надеюсь, что завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - добавила Верещук.

Сумская область: города Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп до города Полтава.

Харьковская область: из села Оскол.