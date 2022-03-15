Наши защитники уверенно бьют оккупантов по всем направлениям. Армия РФ воевать практически не умеет, она может только бомбить мирных жителей, - Подоляк. ВИДЕО

Пока наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям, Россия продолжает уничтожать мирные украинские города ракетными ударами.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"20-й день героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами", – написал Подоляк.

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"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что наши партнеры до сих пор с удивлением все это смотрят и все еще решают для себя, готовы ли они брать ответственность такую, как берет Украина.Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет, она умеет бомбить только гражданские инфраструктуры и только мирных граждан.Мы ведем переговоры, безусловно, мы получаем результат, мы будем держать врага по всем направлениям, он будет терять рассудок и дальше и будет пробовать нас сломать нас, но это невозможно, вы это уже поняли. Потому что мы – Украина. Потому что мы боремся за свою свободу, и мы точно выиграем", - подчеркнул Подоляк в видеообращении.