"Говорите "Джавелины" х#ево работают? #бать! Нормально работают", - украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72. ВИДЕО

Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время успешной атаки украинских воинов с использованием ПТРК "Джавелин" уничтожена российская МТЛБ и погибли по меньшей мере два захватчика.

"Говорите "Джавелины" х#ево работать? #бать! Нормально работают", - говорит боец на записи.

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"Прямое попадание в лоб башни - и расчет российского МТЛБ превратился в фарш. Бои под Харьковом", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.