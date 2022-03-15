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"Говорите "Джавелины" х#ево работают? #бать! Нормально работают", - украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72. ВИДЕО

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Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время успешной атаки украинских воинов с использованием ПТРК "Джавелин" уничтожена российская МТЛБ и погибли по меньшей мере два захватчика.

"Говорите "Джавелины" х#ево работать? #бать! Нормально работают", - говорит боец на записи.

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

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"Прямое попадание в лоб башни - и расчет российского МТЛБ превратился в фарш. Бои под Харьковом", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Топ комментарии

  • Robin Nielsen
    Ничего прекрасного нет в мире , как смотреть на дохлих москалей
  • Шимус
  • Перехватчик
    Сталингулаг


    @StalinGulag

    ·
    2 ч



    В Приморье ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки.
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