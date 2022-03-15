Российские войска переходят в оборону. У них недостаточно сил для продолжения наступательной операции, - Корбан о ситуации на Днепропетровщине. ВИДЕО

В Днепропетровской области все стабильно. Глава ОВА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов находятся на месте и координируют работу всех штабов и коммунальных предприятий.

Об этом рассказал в видеообращении руководитель центра теробороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

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"Противник достаточно активно занимает Херсонскую область. Сейчас накопил группировку войск на трех направлениях - Нововоронцовка, Большая Александровка и Архангельское. Очевидно, у противника были планы нанести удар в направлении Никополя, но здесь достаточно укрепленный район. Были три дня подряд боевые столкновения. При поддержке авиации и артиллерии наши войска разбили колонны на уровне 120-150 машин и техники врага. Врага отразили. Продвижение врага в районе Пологов остановлено. Сегодня российские войска переходят в оборону. У них недостаточно сил для продолжения наступательной операции", - сообщил Корбан.

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"Область сегодня надежно защищена по всему периметру. Область сегодня фактически держит на себе три фронта. Это южный фронт, ООС и северное направление со стороны Харьковщины. Ситуация стабильная. У нас накоплен достаточный контингент войск. Уже работает противовоздушная оборона, сбиваются ракеты", – добавил он.