"Мы из Украины. Скоро здесь все отстроится. Все снова будет хорошо", - последствия обстрела частных жилых домов в Николаеве. ВИДЕО
15 5658
Из артиллерии и авиации российские оккупанты обстреляли целую улицу с частными домами в Николаеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по свидетельству местных жителей, три самолета российских оккупантов присоединились к бомбардировке их улицы.
Потери внушительны, но оптимизма люди не теряют.
"Мы из Украины. Скоро здесь все отстроится. Все снова будет хорошо", - говорит женщина.