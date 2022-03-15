"Мы из Украины. Скоро здесь все отстроится. Все снова будет хорошо", - последствия обстрела частных жилых домов в Николаеве. ВИДЕО

Из артиллерии и авиации российские оккупанты обстреляли целую улицу с частными домами в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по свидетельству местных жителей, три самолета российских оккупантов присоединились к бомбардировке их улицы.

Потери внушительны, но оптимизма люди не теряют.

"Мы из Украины. Скоро здесь все отстроится. Все снова будет хорошо", - говорит женщина.

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