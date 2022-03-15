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Мы здесь не нужны, зачем мы вообще приехали, - взятый "Азовом" в плен оккупант. ВИДЕО

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Военные полка "Азов" взяли в плен одного из оккупантов. В разговоре тот жалеет и призывает россиян сложить оружие, потому что люди в Украине сами разберутся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

Взятый в плен защитниками Мариуполя – сержант, старший оператор взвода противотанкового 810 батальона морской пехоты РФ. Рассказывает, что не хотел ехать. За отказ – до 10 лет заключения. Вместе с ним приехало 700-800 военнослужащих России. Около половины "АЗОВ" уже ликвидировал.

"Знаю случаи, когда местные сами отравляли нас", - добавил пленный.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Очередной ********, который сказки рассказывает. Все они знали и понимали.
  • Sashko Pavliuk
    Хакніть його втиху. Скажіть, що втік. До мами на чай.
  • Совестно за Брата
    как дышит...
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