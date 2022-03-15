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Зеленский выступил на Joint Expeditionary Force: Мы делаем все, чтобы получить самолеты, противовоздушную оборону. ВИДЕО

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Президент Украины выступил на Joint Expeditionary Force

Видео выступления Зеленский опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выступил на Joint Expeditionary Force, где еще раз подчеркнул: мы предложили путь. Путь для того, чтобы Украина могла защитить свое небо и своих людей самостоятельно. Я хотел бы, чтобы все услышали это, особенно те страны, которые имеют границы с Россией . И мы делаем все, чтобы получить самолеты. Чтобы получить противовоздушную оборону", - заметил президент.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Ты понимаешь что такое 40 000? Максимум 4000 они соберут и то вряд ли
  • Ihor V
    зе може скільки завгодно грати роль великого патріота на камеру для західних змі, однак поки рашистські виродки: дєрьмак, тататаров, демченко будуть залишатися в його команді, українці ніколи не будуть вірити у його патріотизм
  • Мирон Левицький
    А хто тобі заважав 3 роки розбудовувати ПВО
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