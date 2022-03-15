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Колонна российской техники убегает из Николаева в Херсон, они могут готовить провокацию, - Ким. ВIДЕО

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Колонна российских оккупантов движется из Николаевской области в сторону Херсона, они могут готовить провокацию с обстрелом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким в фейсбуке.

"Продолжаются боевые действия, зачистка нескольких сел. Есть там несколько танков-блукальцев. После работы ВСУ по Чернобаевке через Херсон в сторону от Николаевской области чешет колонна оккупантов. Они бегут.

До меня дошла информация, что они распространяют информацию, что по Херсону возможен массированный обстрел. Украинская армия не планирует и не будет обстреливать Херсон! Может быть, они собираются обстреливать? Поэтому следите за их перемещениями. Херсонцы, мы с вами! Ждите. Вместе - к победе!" - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаев будут дополнительно укреплять, чтобы не дать врагу взять город, - Ким

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Денис Казанський


    Из Херсона сегодня будут не очень хорошие новости для русских военных преступников





  • Слава Свид
  • Igor Svatko
    Дуже хочеться вірити . Слава Україні !
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