Шесть оккупантов во главе с майором сдались в плен на Черниговщине. ВИДЕО

Силам территориальной обороны Срибнянской громады Черниговской области сдались в плен шесть оккупантом во главе с майором российской армии.

Об этом сообщает "Газета Срибнянщина", информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть вояк во главе с майором-разведчиком, узнав, что произошло ночью с их соседним блокпостом, не захотели быть следующими на пути в загробный мир и сдались в плен в ближайшем селе. Что и спасло им жизнь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты повторяли уже известную мантру об учебе и о том, что они не знали, как оказались в Украине.

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