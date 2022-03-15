Удар по Донецку "Точкой-У" – провокация России, - СIT. ВИДЕО

Основатель Conflict Intelligence Team (СИТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение он высказал в эфире телеканала "Настоящее время".

"По вчерашнему инциденту в Донецке есть немало фотографий, сделанных жителями Донецка, на которых хорошо видна ракетная часть "Точки-У"... Она лежит на бульваре Шевченко и видно, что ее хвост направлен на юго-восток, а передняя часть - на северо-запад. Ракетная часть тяжелая и, когда боевая часть отделяется от нее, то она всегда сохраняет направление и скорость.

Изучая все подобные инциденты, мы пришли к выводу, что ракетная часть всегда показывает направление, откуда ракета прилетела. То есть сейчас любой может посмотреть фотографии, геолоцировать их и понять, что ракета прилетела с юго-востока@

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