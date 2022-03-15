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Удар по Донецку "Точкой-У" – провокация России, - СIT. ВИДЕО

23 06015
Основатель Conflict Intelligence Team (СИТ) Руслан Левиев заявил, что атака на Донецк с использованием ракеты "Точка-У", вероятнее всего, провокация, совершенная российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое мнение он высказал в эфире телеканала "Настоящее время".

"По вчерашнему инциденту в Донецке есть немало фотографий, сделанных жителями Донецка, на которых хорошо видна ракетная часть "Точки-У"... Она лежит на бульваре Шевченко и видно, что ее хвост направлен на юго-восток, а передняя часть - на северо-запад. Ракетная часть тяжелая и, когда боевая часть отделяется от нее, то она всегда сохраняет направление и скорость.

Изучая все подобные инциденты, мы пришли к выводу, что ракетная часть всегда показывает направление, откуда ракета прилетела. То есть сейчас любой может посмотреть фотографии, геолоцировать их и понять, что ракета прилетела с юго-востока@

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Maksim Perepelitca
    Засновник Conflict Intelligence Team (СІТ) Руслан Левієв заявив, що атака на Донецьк з використанням ракети "Точка-У", вірогідніше за все провокація, здійснена російськими окупантами .. Джерело: https://censor.net/ua/v3325501

    Вірогідніше ?? То що ,, ще є й сумніви ?? .

    Тобто , ЗСУ більше немає чого робити як тільки бити дефіцитними ракетами по якомусь Донецьку . . Навіщо це ЗСУ . ?? Де тут сенс . !
  • Viktoriya Anatoliivna
    звісно, що з південного сходу прилетіла, якщо її хвіст дивиться прямісінько на бібліотеку Крупської і лежить паралельно пам'ятнику Тарасу Григоровичу. Самі на себе скинули, це зрозуміло будь-кому, хто хоч раз бував на площі перед донецькою ОДА
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