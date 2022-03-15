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Российские оккупанты убили гражданского мужчину, который вышел из машины и поднял руки. ВИДЕО

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Оккупанты убили гражданского под Киевом. Немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления захватчиков против мирного населения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Немецкое медиа ZDF Frontal обнародовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как оккупанты под Киевом расстреляли поднявшего руки вверх гражданского жителя."

Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", – сообщает издание.

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  • Великая Исландия
    свиноцабак в плен не брать...!
  • Панас Стець
    мацковські свинособаки показують своє звірине єство - асвабадітелі зайшли в нашу хату.
  • Valter Valter
    Как говорила моя бабушка, немцы в 41-м такого не творили и так не бомбили города. Немцы наоборот старались захватить города целыми а козломордые выжигают все на своем пути. явно пытаются сделать геноцид украинского народа а из Украины сделать пустыню
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