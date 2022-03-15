Российские оккупанты убили гражданского мужчину, который вышел из машины и поднял руки. ВИДЕО

Оккупанты убили гражданского под Киевом. Немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления захватчиков против мирного населения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Немецкое медиа ZDF Frontal обнародовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как оккупанты под Киевом расстреляли поднявшего руки вверх гражданского жителя."

Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник снял, как российские солдаты застрелили мирного жителя", – сообщает издание.

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