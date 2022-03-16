Бывший генпрокурор Рябошапка хотел уехать в Венгрию. ВИДЕО
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Руслан Рябошапка предоставил пограничникам сканкопии документов троих своих детей, но его не выпустили.
Видео общения Рябошапки с пограничницей опубликованы в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA-Reporter.
По его данным, Рябошапка пытался пересечь на Закарпатье границу с Венгрией. Бывший глава генпрокуратуры предъявил документы о том, что является отцом троих детей - граждан Франции 2012, 2015 и 2017 годов рождения.
"Уважаемый, вам отказали в пересечении государственной границы из-за того, что отсутствуют дети во время пересечения государственной границы и отсутствуют документы, подтверждаюющие, что вы являетесь отцом троих и более детей", - ответила ему через некоторое время сотрудница таможни.