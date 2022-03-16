Войска РФ впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья, - глава ОВА Старух. ВИДЕО
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Сегодня в Запорожье российские войска впервые бомбили гражданские объекты.
Об этом в Телеграме сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб", - говорится в сообщении.
Вторая ракета прилетела в район ботанического сада.
"Общежитие Запорожского национального университета. От удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна. Главное – все живы! Стены отстроим!" – рассказал Старух.