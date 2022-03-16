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Войска РФ впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

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Сегодня в Запорожье российские войска впервые бомбили гражданские объекты.

Об этом в Телеграме сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб", - говорится в сообщении.

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Вторая ракета прилетела в район ботанического сада.

"Общежитие Запорожского национального университета. От удара ракетой по вокзалу Запорожье-2 вылетели окна. Главное – все живы! Стены отстроим!" – рассказал Старух.

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Топ комментарии

  • Sashko Pavliuk
    Я прошу, я вимагаю - не брати рашкованів у полон. Молоді, старі - у них було влучено при "попіткє к бєгству".
    Все одно у них нема жалості і співчуття до укранців. Вони опариши, личинки Сатани. Виконайте своє призначення на Землі - знищіть ЗЛО, навіть якщо воно "прастой русскій мальчік".
  • Lvbnhj
    РАШИЗМ =ФАШИЗМ
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ...
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Совестно за Брата
    Не панікувати та не поширювати в соцмережах фото або відео з вокзалу.
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