Войска РФ пытаются выявить и уничтожить систему ПВО в Одесской области. Идет подготовка к возможной высадке десанта, - ОВА. ВИДЕО
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Враг работает на то, чтобы выявить систему ПВО в Одесской области.
Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Накануне была попытка противника выявить нашу систему ПВО. Враг работает на то, чтобы ее выявить и уничтожить. Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта. Трудно, но мы держимся", - подчеркнул Братчук.
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Он также уточнил, что корабли России пока никуда не ушли из Черного моря. Они курсируют, перегруппировываются и создают психологическое давление.
Остается высокой вероятность ракетных ударов по Одесщине.