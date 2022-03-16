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Войска РФ пытаются выявить и уничтожить систему ПВО в Одесской области. Идет подготовка к возможной высадке десанта, - ОВА. ВИДЕО

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Враг работает на то, чтобы выявить систему ПВО в Одесской области.

Об этом в видеообращении в фейсбуке заявил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне была попытка противника выявить нашу систему ПВО. Враг работает на то, чтобы ее выявить и уничтожить. Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта. Трудно, но мы держимся", - подчеркнул Братчук.

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Он также уточнил, что корабли России пока никуда не ушли из Черного моря. Они курсируют, перегруппировываются и создают психологическое давление.

Остается высокой вероятность ракетных ударов по Одесщине.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Виктор Коцяруба
    ракетні удари - це все, на що здатна армія орків
  • IN UA 7395a7cc
    Пусть высаживаются. Закончится это все демилитаризацией их больших десантных калош и морского десанта.
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