На сегодняшний день не запланировано открытие эвакуационных коридоров. Идет работа над маршрутами для доставки гумпомощи, - Верещук. ВИДЕО

Украина не получила ответа от Красного Креста по поводу открытия гуманитарных коридоров 16 марта, вместе с тем работают над организацией коридоров для Изюма и Мариуполя, разрабатывают маршруты доставки помощи во временно заблокированные или оккупированные города.