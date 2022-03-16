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Первый командир полка "Азов", историк Николай Кравченко (Крук) погиб в бою, - Билецкий. ВИДЕО

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Две недели назад в бою за Харьков погиб его отец.

О гибели Николая Кравченко сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе мы создавали организацию "Патриот Украины", он стоял у истоков "Правого Сектора" на Майдане, "Украинских партизан" на Харьковщине и батальона "Азов". Всю жизнь он верил и боролся за Великую Украину", - написал Белецкий.

Он пообещал, что побратимы Кравченко будут бороться до конца ради мести за всех павших и будущего для их детей.

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