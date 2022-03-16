Оккупанты планируют совершить очень серьезную информационную операцию, - Арестович. ВИДЕО

Оккупанты попытаются сделать так, чтобы люди оказались в информационном вакууме и паниковали.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Противник сегодня-завтра постарается оставить людей в информационном вакууме и забросить ложную информацию. По его словам, оккупанты планируют совершить очень серьезную информационную операцию.

"... коварный замысел врага таков: они сегодня-завтра постараются провести очень серьезную информационную операцию, связанную и с поражением материальных объектов, они будут пытаться обрушить сеть кибератаками, физическим воздействием на башни связи, а затем, когда возникнет вакуум и паника, - упрекнуть информацию о том, что якобы мы все сдали - наша делегация на переговорах все сдала, Вооруженные силы Украины не стреляют, отступают и сдаются, и сданный суверенитет...", - предупредил Арестович.

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