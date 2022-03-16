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Оккупанты планируют совершить очень серьезную информационную операцию, - Арестович. ВИДЕО

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Оккупанты попытаются сделать так, чтобы люди оказались в информационном вакууме и паниковали.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Противник сегодня-завтра постарается оставить людей в информационном вакууме и забросить ложную информацию. По его словам, оккупанты планируют совершить очень серьезную информационную операцию.

"... коварный замысел врага таков: они сегодня-завтра постараются провести очень серьезную информационную операцию, связанную и с поражением материальных объектов, они будут пытаться обрушить сеть кибератаками, физическим воздействием на башни связи, а затем, когда возникнет вакуум и паника, - упрекнуть информацию о том, что якобы мы все сдали - наша делегация на переговорах все сдала, Вооруженные силы Украины не стреляют, отступают и сдаются, и сданный суверенитет...", - предупредил Арестович.

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Топ комментарии

  • Александр Карин
    А потім Люська, дЄрьмак, Подляк, Ахрєнамія та ін. вийдуть і скажуть: "Всьо нормально, нє волнуйтєсь. Ето нє фейк - ми вас дєйствітєльно слілі".
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "коли виникне вакуум і паніка, - закинути інформацію про те, що нібито ми все здали - наша делегація на переговорах все здала, Збройні сили України не стріляють, відступають і здаються, і зданий суверенітет...", - попередив Арестович.

    Интересно откуда Арестович это все знает?
  • Історик Воєнрук
    Треба вимагати вести перемовини ЛИШЕ ПРО ГУМАНІТАРНІ КОРИДОРИ. Все інше-ЗРАДА!!!
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