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Ракетный удар зафиксирован по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны, пострадавших нет, - Ривненская ОВА. ВИДЕО

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Глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил о ракетном ударе по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении в телеграм-канале.

"Во время последней воздушной тревоги зафиксирован ракетный удар по одному из военных инфраструктурных объектов города Сарны. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем", - сказал Коваль.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    я вважаю по скупченню противника на території Білорусі можно наносити удари . тарган не рипнеться .
  • Сірий
    До тебе не доходить?
  • Виктор Дийнега
    Я думаю что рашка хочет столкнуть Беларусь с Украиной лбами, а сами спрыгнуть в позицию третей стороны. Далее рашка через ООН попытается вклинится между Украиной и Беларусью в качестве миротворцев и как говорится одним выстрелом убить два зайца.
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