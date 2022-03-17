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США передадут Украине 100 дронов-камикадзе. ВИДЕО

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Новый пакет оборонной помощи США для украинской армии будет включать 100 беспилотников Switchblade, известных как дроны-камикадзе тактического уровня, способные поражать цели зарядом на своем борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в среду американское издание Politico со ссылкой на конгрессмена-республиканца от штата Техас Майка Маккола, передает Укринформ.

"Включение (в пакет поддержки. – Ред.) врезающихся в цели тактических беспилотников стало новой фазой поставок оружия, которые Соединенные Штаты отправляют в Украину",- отмечает издание.

БПЛА Switchblade – это небольшой легкий беспилотник, который может находиться в воздухе до 30 минут прежде, чем оператор на земле направит его на цель за десятки километров. Дрон запускается из трубы, как минометный снаряд. Его GPS-наводка в реальном времени позволяет в полевых условиях управлять им до момента, когда он врезается в цель и взрывается.

Ранее поставки из Америки включали преимущественно противотанковое и зенитное оружие.

Маккол также сказал, что США работают с союзниками над отправкой в ​​Украину новых зенитно-ракетных систем С-300, знакомых украинским специалистам. Ранее сообщалось, что такие комплексы готова была передать Украине Словакия.

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Топ комментарии

  • Назар Курта
    Заспокойтесь, 100 штук це на освоєння операторами. Джавелінів спочатку також було дуже мало, це по перше. По друге 100 штук може бути 100 дронів, може бути 100 комплексів пуску-управління, може виявитись що 100 штук після 100 уражень не закінчаться . Кацапам ніхто тепер не скаже скільки там чого передано.
  • Dust
    ССО можуть цими лезами по 6 000 $ за штуку нищити рашискі літаки по 30-40 міліонів $ прямо на аеродромах в рашці та Білорашці
  • Вячеслав 43a0ae0b
    нафига тратить их на колоны- которые и так можна накрывать артилерией ? эти дроны лучше использовать для уничтожения труднодоступных и опасных целей типа градов буков искандеров или самолетов с вертолетами
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