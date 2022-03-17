"Российскую армию не только остановили, а начинают вытеснять с занятых позиций": детали контратаки украинских сил в Киевской области. ВИДЕО
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Журналисты показали последствия контратаки ВСУ в Киевской области.
Об этом сообщил журналист Левко Стек, передает Цензор.НЕТ.
"Детали контратаки украинских сил на Киевщине, в ходе которой освободили одно из занятых российскими войсками сел и обезвредили 5 бронемашин ВС РФ. Встретил там одного всем вам знакомого человека. Думаю, узнаете даже без видеоряда по количеству звуков "ПИ", которые пришлось использовать" , – рассказал он.