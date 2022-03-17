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"Российскую армию не только остановили, а начинают вытеснять с занятых позиций": детали контратаки украинских сил в Киевской области. ВИДЕО

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Журналисты показали последствия контратаки ВСУ в Киевской области.

Об этом сообщил журналист Левко Стек, передает Цензор.НЕТ.

"Детали контратаки украинских сил на Киевщине, в ходе которой освободили одно из занятых российскими войсками сел и обезвредили 5 бронемашин ВС РФ. Встретил там одного всем вам знакомого человека. Думаю, узнаете даже без видеоряда по количеству звуков "ПИ", которые пришлось использовать" , – рассказал он.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Есть шанс покончить с этой кремлевской нечестью раз и навсегда. Украинские герои Честь и Слава Вам.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Рідненькі! Бийте рашистів, знищуйте ту падаль ! Наснаги Вам!
  • Gal
    Тобто? А вони що, мають з того Сибіру вийти, а чи як?
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