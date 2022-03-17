17 марта Украина откроет 9 гуманитарных коридоров. Полный список. ВИДЕО
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Сегодня, 17 марта, украинская сторона открывает девять гуманитарных коридоров. За ними доставят необходимую помощь и будут эвакуировать людей.
Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в Донецкой области будет действовать коридор из Мариуполя в Запорожье. Украинская сторона планирует отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя.
По маршруту заправят цистерну с бензином для заправки частных автомобилей.
В Киевской области будут действовать коридоры:
- Из Бородянки в Житомир;
- Из села Шевченково в Бровары.
Кроме того, планируется доставка продуктов питания и медикаментов в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марковцы и Опанасы.
На Харьковщине запланирована передача гуманитарной помощи из Харькова в Волчанск.