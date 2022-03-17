Разрушенная войсками РФ Волноваха: "В городе не осталось ни одного целого дома". ВИДЕО
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В сети показали кадры из разрушенной российскими войсками Волновахи.
Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Третья сила, передает Цензор.НЕТ.
"Волноваха после прихода "асвабадителей". Похоже, что в городе не осталось ни одного целого дома. Другими словами такого города больше не существует… Брать в плен русских фашистов стоит только для того, чтобы они отстраивали наши города!" - говорится в описании видео.