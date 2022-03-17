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Разрушенная войсками РФ Волноваха: "В городе не осталось ни одного целого дома". ВИДЕО

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В сети показали кадры из разрушенной российскими войсками Волновахи.

Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале Третья сила, передает Цензор.НЕТ.

"Волноваха после прихода "асвабадителей". Похоже, что в городе не осталось ни одного целого дома. Другими словами такого города больше не существует… Брать в плен русских фашистов стоит только для того, чтобы они отстраивали наши города!" - говорится в описании видео.

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Топ комментарии

  • Ольга Зелко 0ed7d459
    скоти
  • Ольга Зелко 0ed7d459
    мабуть нам потрібно через це пройти,щоб і сліпі прозріли
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    как это паруске-разьебать город в хлам и потом снимать видосы на фоне жалостливой музыки...
    п.с. помню эту музыку из фильма "холодное лето 53го"...символично..на сегодня рф-страна победивших зотовых .
    п.п.с русские,это народ-пидорас.
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