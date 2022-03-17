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"Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут – нас всех завалят. Ищем патроны украинские – 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - российский оккупант. АУДИО

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Российский оккупант заявил родным "по секрету", что вместе с другими солдатами армии РФ ищет украинские патроны калибра 7.62, чтобы прострелить друг другу ноги и эвакуироваться из Украины в госпиталь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом захватчик рассказывает в телефонном разговоре, который был перехвачен украинской спецслужбой.

По словам россиянина, это едва ли не единственный шанс остаться живым, ведь его воинская часть потеряла боеспособность и будет держаться до первой атаки украинских воинов.

"У нас 120 человек ранены и 350 - 200-й груз... Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут и всех завалят. У танков нет. Ничего не осталось. Все украинцы минометами взорвали", - рассказывает захватчик родным.

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Топ комментарии

  • B Raw
    Нащо в ногу? В голову безпечніше, там немає життєво важливих органів
  • Андрей Дрофяк
    Краще один одному яйця зубами відгризти
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и кто вас "сынулечек" сюда звал?
    ищи **** украинские патроны...
    пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
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