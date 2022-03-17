Защитники Украины умело остановили движение техники вражеского полка и БТГ в Харьковской области, - Залужный. ВИДЕО

Защитники Украины умело остановили движение колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическую группу 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ в Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Колонны техники нового 437-го учебного полка и батальонно-тактическая группа 26-го танкового полка 47-й танковой дивизии ВС РФ двигались в направлении Каменки Харьковской области. Однако противник был умело остановлен нашими воинами", - пишет Залужный и публикует видеозапись с места успешной атаки.

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