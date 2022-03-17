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Российские войска зашли в Олешки на Херсонщине. ВИДЕО

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В город Олешки Херсонской области вошли российские войска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил мэр города Евгений Рыщук.

По его словам, сейчас российские оккупанты заселяются в Олешки.

"Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь ". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рыщук.

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Топ комментарии

  • Sashko Pavliuk
    Цей дРищук так ніби трохи підлизує кацапам? Втім, його можна зрозуміти.
    Але навіщо так рапортувати, ніби все добре. Ще трохи - і рашковани скажуть йому квіточки на клумбах саджати.
  • Михаил Маляренко
    Патруль працює все нормально.Мені здається або в МВС теж приймають присягу?
  • Анжей Штефан
    левый берег напротив Херсона, шоб вы понимали.

    а с Херсона видосики уже постят, ура кричат, мол колоны выходят. хотелось бы верить, даст Бог, наш славный ГородНеспящих уже будет свободен!!

    Олешки держдитесь!! мы за вас дадим пистюлей тем гуглам и оркам, котооые на карте Гугль пишут "алёёшки", повбивав би гадів /

    все буде Україна!!
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