"Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон – элементарно хотя бы чай попить!": россияне начинают чувствовать "улучшение" от режима Путина. ВИДЕО

Россияне, надеявшиеся, что можно тихонько пересидеть правление Путина, постоянно повторяя "мы вне политики", теперь вынуждены биться за сахар. Правда только там, где он есть – потому что теперь это дефицит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

А дальше россиянам тоже не будет "сладко". Ежедневные обходы городских супермаркетов, многочасовые очереди и потасовки у продуктовых тележек — так россияне отреагировали на исчезновение сахара с полок магазинов по всей стране после начала вторжения России в Украину. Власти утверждают, что дефицита этого товара нет, а в перебоях поставок и его удорожании обвиняют непорядочных поставщиков и фасовщиков (вот вам уже и нашли "врагов народа").

Федеральная антимонопольная служба приступила к антикартельным проверкам крупнейших производителей сахара. Ранее антимонопольная служба заявила, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями.

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