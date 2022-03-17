"Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон – элементарно хотя бы чай попить!": россияне начинают чувствовать "улучшение" от режима Путина. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
А дальше россиянам тоже не будет "сладко". Ежедневные обходы городских супермаркетов, многочасовые очереди и потасовки у продуктовых тележек — так россияне отреагировали на исчезновение сахара с полок магазинов по всей стране после начала вторжения России в Украину. Власти утверждают, что дефицита этого товара нет, а в перебоях поставок и его удорожании обвиняют непорядочных поставщиков и фасовщиков (вот вам уже и нашли "врагов народа").
Федеральная антимонопольная служба приступила к антикартельным проверкам крупнейших производителей сахара. Ранее антимонопольная служба заявила, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями.
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