"У нас нет мощи уже, 70% техники раз##бали. Мы тупо с##бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - разговор оккупанта с женой. АУДИО
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Спецслужбы перехватили еще один телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева. Российский оккупант плачется своей жене о реалиях войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- У нас нет уже того боевого могущества, нас тупо раздолбали! Я думал, что в России все за#бись, оказывается них#я не за#бись. Короче, можно сказать, мы тупо съ#бываемся!
- А вы почему не х#ярите никого?
- Из чего? Разве у меня есть пушка, миномет или танк?