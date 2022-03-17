"У нас нет мощи уже, 70% техники раз##бали. Мы тупо с##бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - разговор оккупанта с женой. АУДИО

Спецслужбы перехватили еще один телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева. Российский оккупант плачется своей жене о реалиях войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- У нас нет уже того боевого могущества, нас тупо раздолбали! Я думал, что в России все за#бись, оказывается них#я не за#бись. Короче, можно сказать, мы тупо съ#бываемся!

- А вы почему не х#ярите никого?

- Из чего? Разве у меня есть пушка, миномет или танк?

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