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Спасатели извлекли из-под завалов общежития в Чернигове тела 5 человек. Это семья, родители и трое детей, - ГСЧС. ВИДЕО

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В результате обстрелов со стороны войск РФ погибла целая семья из 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Город-герой Чернигов. Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек. Среди них 3 детей - мальчик и девочка двойняшки по 3 года, их старшая сестренка 12 лет и их родители. Все они погибли в результате вражеского авиаудара по общежитию", - говорится в сообщении.

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  • Amber
    Вічна пам'ять нашим украінцям , які так хотіли жити , працювати та ростити діточок 😪😪😪
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Alex Bylim
    мета кожного Українця на покоління вперед це смерть раші і всіх кацапів
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