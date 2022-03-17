Спасатели извлекли из-под завалов общежития в Чернигове тела 5 человек. Это семья, родители и трое детей, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате обстрелов со стороны войск РФ погибла целая семья из 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Город-герой Чернигов. Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек. Среди них 3 детей - мальчик и девочка двойняшки по 3 года, их старшая сестренка 12 лет и их родители. Все они погибли в результате вражеского авиаудара по общежитию", - говорится в сообщении.

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