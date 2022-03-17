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Вакарчук обратился к россиянам из детской палаты реанимации: "Эти дети были ранены российскими ракетами, российскими осколками, российскими солдатами". ВИДЕО

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Украинский певец Святослав Вакарчук обратился к россиянам из палаты детской реанимации и призвал прекратить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, персонал больницы как раз напряженно работал, спасая раненых детей.

"Я сейчас нахожусь в палате реанимации, где наши врачи борются за жизнь деток, раненых российскими ракетами, российскими осколками, российской армией только потому, что они живут в независимой стране. У некоторых раненых взрывом оторвало руку, ногу, некоторым пытаются спасти жизнь . Посмотрите на это и остановите свою безумную власть", - сказал Вакарчук.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    До кого він звертається ?.
    Там же лишня хромосома не дає думати !?
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
  • экзорцист
    Славку, твій вчинок вартий похвали. Але є одне НО (!). До кого ти звертаєшся? До недолюдей? До орків, які й своїх дітей не жаліють? Маскалі - не люди!!! І ніколи ними не стануть!!!
  • Микола Папізже
    Не правильно тон взяли. У кацапів совісті нема, їм навіть своїх дітей не жаль. Єдине, що на них діє, це страх. Не потрібно цапам наших дітей показувати, лише ржатимуть суки, показуйте їм знищених кацапсячих співплеменників
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