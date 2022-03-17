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Украинский летчик направляет свой подбитый самолет на колонну техники оккупантов. ВИДЕО

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В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент бомбардировки украинскими пилотами колонны оккупантов и гибель одного из пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент.

Во второй части записи показана российская техника, очевидно, уничтоженная украинскими пилотами. Согласно данным автора, бой проходил в Херсонской области в начале российского вторжения.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
  • wittmann1980
    Смерти наших солдат и гражданских не должны быть напрасны. Украина отстоит свою государственность и территории.
  • Мистер Икс 00711c20
    Воистину НЕТ предела мужества УКРАИНСКОГО НАРОДА ,будем ВСЕ достойны называться УКРАИНЦАМИ !!!
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