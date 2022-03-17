Из-за обстрелов оккупантов загорелся рынок "Барабашово" в Харькове. ВИДЕО
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Сегодня, 17 марта, Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Харків".
"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как видно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.