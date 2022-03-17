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Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против войск РФ на временно оккупированных территориях: "Разнесите нахрен железную дорогу. Дальше разберемся и починим". ВИДЕО

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На временно оккупированных территориях Россия перекидывает войска и технику по железной дороге. Алексей Арестович объяснил, как простые украинцы могут помочь военным ВСУ.

Советник главы офиса Президента призвал вести на этих территориях "тотальную рельсовую войну". Особенно на тех направлениях, где противнику удалось наладить снабжение железной дорогой, передает Цензор.НЕТ.

Арестович объяснил, что снабжение железной дорогой – это самый эффективный вид снабжения. Его срыв может радикально изменить ситуацию в пользу Украины. Особенно это касается направления Крым – Мелитополь, ведь именно там противник обеспечивает группировку, штурмующую Мариуполь.

В первую очередь это касается направлений:

Крым – Мелитополь;
Крым – Херсон;
Валуйки – Купянск,
Гомель – Киев (общее направление).

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Как пояснил советник главы ОП, нужно снимать или раскручивать рельсы, портить провода и всю систему железных дорог.

"Особенно это касается нынешних и бывших железнодорожников – разнесите нахрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь, все, что есть на севере, особенно Валуйки-Купянск. Дальше разберемся и починим", – призвал он.

В то же время Арестович подчеркнул, что речь идет только о временно оккупированных Россией территориях. При этом, подчеркнул он, очень важно учесть, что враг охраняет пути сообщения. Поэтому следует трезво оценивать свои силы и возможности.

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Топ комментарии

  • Kazimir Pokanevitch
    Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки, бульбашів та Криму, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
    Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
    Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
    По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
    По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
    Ото й усе. Вдачі вам!
  • Garry Grant
    Какая гениальная идея спустя 3 недели войны
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РОМИ-ВАШ ЧАС НАСТАВ...
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