Оккупанты обстреляли автобус во время эвакуации из Попасной, - Гайдай. ВИДЕО

В Луганской области во время эвакуации населения из Попасной российский агрессор открыл огонь по автобусу, но людей удалось вывезти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Из Попасной даже под огнем россиян удалось эвакуировать людей… Во время эвакуации россияне открыли огонь по автобусу, повредили двери. Спасибо водителю и сопровождающим сотрудникам полиции за храбрость", - написал глава области.

Он отметил, что даже при наличии "зеленого коридора" вывезти людей из Горного или Попасной крайне опасно, иногда приходится прорываться через плотные обстрелы российской армии. Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище.

Автобусом людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донбасса, откуда они на поезде отправятся в западные регионы страны, подытожил Гайдай.

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