В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"17 марта около 16:30 в Службу спасения 101 одновременно поступило несколько сообщений о пожарах в Святошинском районе столицы. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. Погиб один человек", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Также, по информации ГСЧС, неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5 тыс. кв. м. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.
"Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек", - говорится в сообщении.